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11:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Снегопад прогнозируют в Ростовской области уже на выходных

Водителей в Ростовской области предупредили о грядущем похолодании и снегопаде.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 0 м/с 81% 764 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области уже в воскресенье и следующий понедельник, 19 и 20 ноября, ожидается похолодание до 0 градусов, возможен снегопад. Водителям следует подготовиться к непогоде и поменять шины, напоминает Минтранс региона.

— Эксперты рекомендуют «переобувать» автомобиль, если средняя температура устоялась не выше +7 градусов. В такую погоду можно в любой момент ожидать заморозки, гололед и снег, — уточнили в ведомстве.

Предупреждения в связи с похолоданием поступили также от Госавтоинспекции. Правоохранители отмечают, что «переход через 0 градусов — одна из самых опасных температур на дорогах». Из-за несезонной резины машина во время движения может стать неуправляемой.

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