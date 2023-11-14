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11:30 (мск), источник: АиФ Крым

Глава Ялты рассказала, как город готовится к зиме

Солнечная Ялта закупает противогололедную смесь и готовит снегоуборочные машины.

Источник: Аргументы и факты

В Ялте муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационный участок» готовится к предстоящей зиме. На первые 10 «снежных» суток учреждение подготовило запас в 200 тонн противогололедного материала. Об этом заявила в своем телеграм-канале глава Ялты Янина Павленко.

Пескосоляная смесь будет закупаться по мере необходимости, отметила глава города. Кроме того, в Ялте 11 единиц спецтехники пройдут техосмотр и переоборудование для посыпки дорог и расчистки от снега. В ближайшее время 145 контейнеров с противогололедной смесью разместят по территории муниципалитета. Дворники будут использовать эту смесь для посыпки пешеходных зон, отметила Янина Павленко.

Глава Ялты подчеркнула, что прогнозируется рекордно теплая осень и есть надежда, что противогололедный материал не пригодится, но к возможным заморозкам лучше подготовиться.

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