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11:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Найден очередной источник загрязнения реки Товарной

Незаконный спуск нечистот был ликвидирован.

Источник: минприроды Калининградской области

Найден очередной источник загрязнения реки Товарной в Калининграде. Его обнаружили во время работ по ликвидации выпуска в районе Аллеи Смелых. Сток, замеченный неподалеку, был ликвидирован. Об этом сообщает минприроды.

«При обнаружении сброса незамедлительно были приняты меры по его тампонированию», — говорится в сообщении.

Точный источник сброса пока не установлен. Однако, по предварительной информации источником нечистот является автосервис, а также рядом стоящие строения.

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