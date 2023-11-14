11:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Найден очередной источник загрязнения реки Товарной
Незаконный спуск нечистот был ликвидирован.
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Найден очередной источник загрязнения реки Товарной в Калининграде. Его обнаружили во время работ по ликвидации выпуска в районе Аллеи Смелых. Сток, замеченный неподалеку, был ликвидирован. Об этом сообщает минприроды.
«При обнаружении сброса незамедлительно были приняты меры по его тампонированию», — говорится в сообщении.
Точный источник сброса пока не установлен. Однако, по предварительной информации источником нечистот является автосервис, а также рядом стоящие строения.