11:40 (мск), источник: НИА Кубань
Американский беспилотник приблизился к воздушным границам Кубани
Накануне крупнейший самолет-разведчик США приблизился к границам России со стороны Краснодарского края и Крыма.
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Беспилотник заметили над морем в 100 км от Сочи. Его зафиксировал сервис Flightradar24.
Добавим, беспилотное устройство вылетело с авиабазы НАТО в Сицилии, пролетело через Грецию и Болгарию. Затем самолет-разведчик пролетал над Черным морем, постепенно приближаясь к Крыму и Краснодарскому краю.