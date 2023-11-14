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11:40 (мск), источник: НИА Кубань

Американский беспилотник приблизился к воздушным границам Кубани

Накануне крупнейший самолет-разведчик США приблизился к границам России со стороны Краснодарского края и Крыма.

Беспилотник заметили над морем в 100 км от Сочи. Его зафиксировал сервис Flightradar24.

Добавим, беспилотное устройство вылетело с авиабазы НАТО в Сицилии, пролетело через Грецию и Болгарию. Затем самолет-разведчик пролетал над Черным морем, постепенно приближаясь к Крыму и Краснодарскому краю.

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