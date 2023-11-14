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11:05 (мск), источник: Ведомости

Детская заболеваемость корью достигла рекордной отметки

За девять месяцев в России детская заболеваемость корью выросла до рекордных по сравнению с 2019 г. 4989 случаев. Всего в стране заразились около 8000 человек, что почти в 300 раз больше показателя прошлого года. Об этом сообщает «Медвестник» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Источник: CDC/NIP/Barbara Rice

С января по сентябрь 2023 г. зафиксировано 8073 случая кори, в прошлом году за тот же период было выявлено всего 28. В этом году 62% заболевших — это дети до 14 лет. Существующая динамика заболеваемости является рекордной с 2015 года, уточняет источник. По количеству случаев заражений среди детей лидировал 2019 г. — тогда корью заболели 1993 ребенка. По данным «Медвестника», уже полгода в стране наблюдается нехватка коревых вакцин для детей.

13 ноября Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за выявленной кори у студента МГУ. Очное посещение вуза тем, кто не имеет сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, предписано ограничить. Администрация МГУ объявила дистанционный режим обучения для студентов факультета мировой политики до 1 декабря.

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