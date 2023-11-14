11:25 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове хакеры распространили фейк от имени штаба ЮВО
Фейк о перегруппировке войск у Днепра запустили в СМИ в Ростове-на-Дону.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Ростовской области хакеры подделали рассылку пресс-службы штаба ЮВО и запустили фейк о перегруппировке войск у Днепра. Об этом сообщают журналисты 1rnd.ru, получившие подобное письмо.
Подозрительную рассылку от имени главы пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева СМИ получили днем 13 ноября.
Файл содержал информацию о том, что командование группировки войск «Днепр» якобы приняло решение занять более выгодные позиции к востоку от реки. В итоге оказалось, что это не соответствует действительности.
Как разъяснили в пресс-службе ЮВО, фальшивый релиз был отформатирован не так, как это делают сотрудники ведомства. Кроме того, в нем содержалась просьба прислать ссылки с размещенными материалами, такого настоящая пресс-служба также никогда не делает.