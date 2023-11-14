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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове хакеры распространили фейк от имени штаба ЮВО

Фейк о перегруппировке войск у Днепра запустили в СМИ в Ростове-на-Дону.

В Ростовской области хакеры подделали рассылку пресс-службы штаба ЮВО и запустили фейк о перегруппировке войск у Днепра. Об этом сообщают журналисты 1rnd.ru, получившие подобное письмо.

Подозрительную рассылку от имени главы пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева СМИ получили днем 13 ноября.

Файл содержал информацию о том, что командование группировки войск «Днепр» якобы приняло решение занять более выгодные позиции к востоку от реки. В итоге оказалось, что это не соответствует действительности.

Как разъяснили в пресс-службе ЮВО, фальшивый релиз был отформатирован не так, как это делают сотрудники ведомства. Кроме того, в нем содержалась просьба прислать ссылки с размещенными материалами, такого настоящая пресс-служба также никогда не делает.

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