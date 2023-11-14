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11:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

ФАС России проверит цены на куриные яйца

Служба направила запросы производителям и 10 федеральным ритейлерам.

Источник: Reuters

Федеральная антимонопольная служба России проведет анализ ценообразования на куриные яйца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».

По данным издания стоимость куриных яиц в РФ выросла в октябре на 13,1% по сравнению с сентябрем. А с начала года они подорожали на 18,6%.

 — Территориальные органы ФАС России направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию. Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца, — сообщает пресс-служба ФАС России. Отмечается, что рост цен происходит на фоне повышенного спроса на данную продукцию. В связи с этим данный вопрос находится на особом контроле в Минсельхозе России.

Министерству поручено проработать возможность увеличить импорт куриных яиц, а Минпромторгу — добиться того, чтобы производители и торговые сети заключали долгосрочные договоры о поставках.

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