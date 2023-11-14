11:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Жажда, сухость во рту и стоматиты: Нижегородские медики назвали первые признаки диабета
Нижегородские врачи рассказали, как избежать диабета.
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Сахарный диабет хоть и не является смертельным заболеванием, однако способен сильно отравить жизнь человека. Постоянное измерение уровня сахара в крови, диета и прием медикаментов — эти и другие меры являются обязательными для пациентов. О том, как избежать диабета и каковы его первые признаки, «КП-Нижний Новгород» рассказал внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.
— Наталья Николаевна, сахарный диабет овеян множеством мифов. Что это такое на самом деле?
— Это группа заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Они характеризуются повышением уровня глюкозы в крови. Это заболевание связано либо с нарушением выработки инсулина, либо с нарушением действия инсулина. В некоторых случаях может быть сочетание обоих этих факторов.
— Какие виды диабета существуют?
— Диабет первого типа — инсулинозависимый. Он является следствием тотальной инсулиновой недостаточности в организме и чаще всего выявляется у молодых людей. В этом случае иммунная система организма нацеливается на клетки поджелудочной железы, в которых вырабатывается гормон инсулин. В результате эти клетки погибают, и получается, что инсулина в организме нет совсем.
— А второй тип?
— Сахарный диабет второго типа связан с неэффективным использованием инсулина организмом. В этом случае инсулин присутствует в крови — порой даже в завышенных концентрациях, но организм к нему нечувствителен. Зачастую этот тип заболевания может долго протекать бессимптомно. И только спустя некоторое время могут проявиться первые признаки. В результате болезнь выявляется только через несколько после ее появления. Как правило, такие пациенты в качестве сопутствующего заболевания имеют ожирение.
— Можете назвать первые признаки заболевания? Как проявляет себя диабет?
— На самом деле диабет хоть первого, хоть второго типа затрагивает многие процессы в организме. Поэтому и симптомы могут быть весьма разнообразными. Одни из первых — постоянное чувство голода, жажда, сухость во рту, возникающая после еды тошнота и рвота. Ряд признаков есть и со стороны дерматологии — сухость кожных покровов, покраснение кожи в области подбородка и скул. Также пациенты с диабетом жалуются на слабость, быструю утомляемость, учащенное мочеиспускание, снижение иммунитета, ухудшение памяти и снижение остроты зрения. Нередко из-за диабета люди быстро набирают вес, а если страдают от частой рвоты, то наоборот быстро теряют в весе. Еще одним тревожным звоночком могут стать частые стоматиты, пародонтоз и быстро развивающийся кариес.
— А в чем причины возникновения диабета?
— Причин может быть несколько. Одна из самых распространенных — наследственность. Также диабет может быть спровоцирован вирусными инфекциями, вызывающими поражение поджелудочной железы. Это краснуха, эпидемический паротит, ветряная оспа, гепатит и другие инфекции. Дополнительными факторами, провоцирующими диабет, могут стать аутоиммунные заболевания, избыточный вес, возраст, патологии эндокринной системы, сердечно-сосудистые заболевания, прием лекарственных препаратов. Особое внимание стоит уделить питанию — нередко диабет может быть спровоцирован, в том числе, и нерациональным питанием с избытком жиров и быстрых углеводов. Также одной из причин может стать действие токсинов, поражающих поджелудочную железу, и нарушение толерантности к глюкозе. В этом случае натощак сахар остается в пределах нормы, но после нагрузки глюкозой обнаруживается отклонение.
— Что нужно делать, если человек заметил у себя такие симптомы?
— Прежде всего, нужно обратиться к врачу — терапевту или эндокринологу. Доктор порекомендует пройти необходимые анализы и обследования для установления причины возникновения таких симптомов. Однако даже без симптомов всем необходимо ежегодно сдавать анализ на содержание глюкозы в крови. Это основной тест в диагностике сахарного диабета. Если будет выявлен повышенный уровень глюкозы крови, доктор направит такого пациента на дополнительные анализы и исследования для подтверждения диагноза.
— Если диагноз все-таки подтверждается, что делать дальше?
— В случае подтверждения диагноза лечащий врач берет пациента под диспансерное наблюдение. Это значит, что он регулярно будет наблюдаться у доктора, сдавать анализы, проходить обследования, консультироваться с узкими специалистами. Это позволит скорректировать терапию и избежать осложнений диабета.
— А какие могут быть осложнения?
— Их может быть много, так как диабет — это заболевание обмена веществ и воздействие идет на многие системы и органы.
КОНКРЕТНО.
Какие существуют меры профилактики диабета?
— ежегодное прохождение профилактического обследования у лечащего врача со сдачей анализа крови на содержание уровня глюкозы;
— правильное питание с ограничением жирной, высококалорийной пищи и потреблением большого количества быстрых углеводов;
— поддержание нормального веса.
— отказ от вредных привычек (курение и алкоголь);
— регулярные занятия спортом.
— профилактика стрессовых ситуаций;
— своевременное лечение имеющихся заболеваний.