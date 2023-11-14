11:11 (мск), источник: Реальное время
В Москве презентовали талисман казанских «Игр Будущего»
На ВДНХ прошла торжественная церемония «100 дней до Игр Будущего».
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В Москве на международной выставке-форуме «Россия» презентовали талисман первого в истории международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который пройдет в Казани. Им стала Жар-птица Миra.
Напомним, на международной выставке-форуме «Россия» с 4 ноября работает стенд, посвященный «Играм Будущего». На нем представлены инновационные спортивные дисциплины.
Проведение на Международной выставке-форуме «Россия» мероприятий, приуроченных к дате «100 дней до “Игр будущего” в октябре анонсировал раис Татарстана Рустам Минниханов. Он же заявил, что подготовка к турниру идет по утвержденному плану.
Соглашение по организации в Казани «Игр Будущего» подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Они пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
На подготовку к турниру, в котором ожидается участие представителей разных стран мира, направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.