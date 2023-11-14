Главное
Главные новости 14 ноября
11:11 (мск), источник: Реальное время

В Москве презентовали талисман казанских «Игр Будущего»

На ВДНХ прошла торжественная церемония «100 дней до Игр Будущего».

В Москве на международной выставке-форуме «Россия» презентовали талисман первого в истории международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который пройдет в Казани. Им стала Жар-птица Миra.

Напомним, на международной выставке-форуме «Россия» с 4 ноября работает стенд, посвященный «Играм Будущего». На нем представлены инновационные спортивные дисциплины.

Проведение на Международной выставке-форуме «Россия» мероприятий, приуроченных к дате «100 дней до “Игр будущего” в октябре анонсировал раис Татарстана Рустам Минниханов. Он же заявил, что подготовка к турниру идет по утвержденному плану.

Соглашение по организации в Казани «Игр Будущего» подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Они пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

На подготовку к турниру, в котором ожидается участие представителей разных стран мира, направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Департамент продовольствия и социального питания Казани"
Реальное утро / 14 ноября
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта