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11:20 (мск), источник: РИА Новости

В декабре откроются новые рейсы в Китай

«Аэрофлот» с 21 декабря запускает прямые рейсы из Иркутска в Пекин.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Группа «Аэрофлот» с 21 декабря запускает прямые рейсы из Иркутска в столицу Китая — Пекин, полеты будет выполнять авиакомпания «Россия», сообщил перевозчик.

«Аэрофлот» открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин (Дасин). Полеты стартуют 21 декабря 2023 года. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия». Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet 100", — говорится в сообщении.

В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю из Иркутска в Пекин — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Обратные — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». В прошлом году авиакомпании группы «Аэрофлот» перевезли 40,7 миллиона человек.

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