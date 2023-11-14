11:52 (мск), источник: Клопс.ru
6 ДТП, километровые заторы: ситуация с пробками в Калининграде стала ещё хуже
Машины стоят на основных магистралях города.
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Калининград утром во вторник, 14 ноября, встал в километровых пробках. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Карты».
Машины стоят в заторах на основных магистралях города. Сообщается о шести ДТП: на проспекте Победы, Суворова, Дзержинского, проспекте Калинина (две аварии) и Калинина. Общая дорожная ситуация в Калининграде оценивается в семь баллов.