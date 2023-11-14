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11:43 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровске улицу Волочаевскую перекроют для очистки дороги от снега

Улицу Волочаевскую в Хабаровске перекроют для очистки дороги от снега 14 ноября в 23:00.

Источник: МК.RU Хабаровск

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Речь идет об участке от Муравьева-Амурского до Амурского бульвара. Ограничение будет действовать до 6 часов утра 15 ноября.

Автолюбителей убедительно просят учитывать данную информацию и выбирать другие маршруты для движения.

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