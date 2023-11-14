Ученые Новосибирска разработали колбасу против рака и аутизма

От обычного продукта колбаса от НГАУ отличается содержанием выжимки из белокочанной капусты и семян горчицы, что и добавляет ей полезных свойств.
«Семя горчицы поможет ускорить процесс выздоровления при выявлении раковых заболеваний. Вещества, которые в нём содержатся, способны ингибировать рост раковых клеток, что поможет остановить или предотвратить развитие болезни», — отметили изобретали.
При этом капуста поможет снизить симптомы аутизма и восстановить когнитивные способности после мозговой травмы.
По словам руководителя проекта Олега Сороколетова, уникальность колбасы в том, что найден способ соединить мясо с овощами, нейтрализующими его вредное действие, без ухудшения вкусовых качеств конечного продукта.
«Мы берём вытяжку — действующее начало. Например, в капуста выделяет сульфорафан, когда её режут. Это вещество обладает противораковым эффектом. Таким образом, мы не портим вкус. Кроме того, колбасы можно будет есть сколько угодно и без вреда», — прокомментировал ученый.
Для массового производства изобретенной в НГАУ колбасы необходима поддержка инвесторов.