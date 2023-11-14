11:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 14 ноября
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Молодым семьям могут дать беспроцентную ссуду на покупку жилья
Законопроект с такой мерой поддержки будет внесен в Госдуму 14 ноября.
Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца
С начала года они подорожали на 18,6%.
В России могут запретить продавать алкоголь в фастфуде
Также регионы смогут закрыть или ограничить работу «наливаек» — небольших заведений, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.
Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за рубежом
Планы российских банков размещать терминалы для оплаты по картам «Мир» в Турции, ОАЭ и других странах не нарушают закон.
В России резко вырос спрос на туры в экзотические страны
Россияне всё чаще ездят в Венесуэлу, Таиланд и на Кубу.