11:41 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Названы самые дорогие вакансии в Краснодаре
SuperJob назвал самые высокооплачиваемые предложения ноября в Краснодаре.
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Электрогазосварщику предлагают зарплату от 150 тысяч рублей в месяц — эта вакансия возглавила рейтинг самых «дорогих» в последний месяц осени.
На втором месте — вакансия руководителя отдела продаж с зарплатой от 130 тысяч рублей в компании, которая занимается оптовой торговле расходными, лакокрасочными материалами и оборудованием для авторемонта.
Третья в рейтинге — должность руководителя группы архитекторов в строительном холдинге с ежемесячной оплатой труда до 130 тысяч рублей.
На четвертом месте — вакансия менеджера по продажам оборудования связи с зарплатой от 110 тысяч рублей.
Замыкает ТОП-5 самых «хлебных» вакансий ноября — должность ведущего инженера-расчетчика, которому работодатель готов платить от 100 тысяч рублей в месяц.