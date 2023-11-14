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13:11 (мск), источник: ТАСС

Активация пополнения «Тройки» станет доступна на турникетах метро и МЦК

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пассажиры московского метрополитена и МЦК смогут активировать онлайн-пополнение карты «Тройка» на турникетах. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Источник: Агентство «Москва»

«Совсем скоро пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн, а затем активировать его при проходе через турникет — больше не придется тратить время у желтых терминалов. Такая же возможность действует на валидаторах наземного транспорта», — сказал Ликсутов, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Он уточнил, что в тестировании новой функции принимают участие пассажиры. Они совершили 30 тыс. успешных активаций на 1,1 тыс. турникетов метро и МЦК.

«Записать удаленное пополнение карты можно через телефоны Android с NFC в приложении “Метро Москвы”», — заключили в департаменте транспорта.

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