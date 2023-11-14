12:00 (мск), источник: Клопс.ru
Из Калининграда запускают автобус до Риги
Добраться до Латвии можно будет за 9 часов.
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24 ноября из Калининграда в Ригу запускают автобусный маршрут № 231. Об этом «Клопс» сообщили в дирекции автовокзала.
Из России транспорт будет отправляться по пятницам, из Латвии — по субботам. Маршрут пройдёт через литовский Шяуляй (автовокзал на улице Тильжес, 109) и латвийскую Елгаву (ул. Паста, 26). В Ригу автобус прибывает на автовокзал (Пражская, 1).
Стоимость проезда 4500 рублей, в обе стороны — 9000. Общее время в пути до конечного пункта — около 9 часов.
С декабря в Калининграде запустят новый автобусный маршрут, три других — продлят.