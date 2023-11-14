12:05 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
На десять девчонок уже восемь ребят: Численность мужского населения в Молдове падает
Данные демографов демонстрируют тревожную ситуацию с соотношением мужчин и женщин в нашей стране.
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Неутешительная статистика: численность мужского населения в Молдове падает.
Данные демографов демонстрируют тревожную ситуацию с соотношением мужчин и женщин в нашей стране. Так, из 2,5 миллионов жителей страны 1,187 млн составляют мужчины (47,3%) и 52,7% — женщины.
Согласно исследованию экономиста Вячеслава Ионицэ, на тысячу женщин в Молдове приходится 896 мужчин, что является самым низким показателем за последние 50 лет. Только за последние 7 лет женщин в Молдове стало на 137,6 тыс. больше, чем мужчин, пишет bani.md.
В 735 населённых пунктах страны число женщин превышает число мужчин. Ситуацию усугубляет миграция: за 7 лет из Молдовы уехало на 5,3% больше мужчин, чем женщин, отмечает Ионицэ.