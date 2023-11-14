11:55 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Сумма прибавки к маткапиталу за второго ребёнка увеличилась до 188 тыс
Сумма господдержки семей с одним ребёнком с февраля этого года превышает полмиллиона рублей.
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Сумма прибавки к маткапиталу за второго рождённого или усыновлённого ребёнка выросла до 188 тысяч рублей. Средства семей, которые не израсходовали материнский капитал, тоже проиндексировали.
«За 16 лет действия программы в Кузбассе сертификаты на материнский капитал получили 252 тыс. семей, которые распорядились средствами господдержки на сумму больше 83,5 млрд рублей. В 2023 году выдано 10,6 тыс. сертификатов на федеральный материнский капитал. Он выдается не только на второго, но и на первого ребёнка, рождённого или усыновлённого, начиная с 2020 года. Сумма господдержки семей с одним ребёнком с февраля превышает полмиллиона рублей», — отметила руководитель областного отделения Фонда пенсионного и социального страхования Людмила Бабичук.
Сертификат в электронном виде приходит маме в личный кабинет на Госуслугах. Федеральный маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, накопительную пенсию мамы, обучение детей, адаптацию детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты на ребёнка до 3 лет. Воспользоваться им может любой из родителей.