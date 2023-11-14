Еще два дня шторма: ливни и ветер задержатся в Крыму до четверга

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 ноября, ночью 16 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15−20 м/с», — отмечается в сообщении.
Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью людей и рисках возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах ЖКХ и в акватория Черного, Азовского морей и в Керченском проливе.
В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова исключить выход в море, горы или леса, отказаться от прогулок по набережным или берегоукрепительным сооружениям, не находиться вблизи русел рек, а также проверить исправность отводных каналов и при необходимости очистить их от листвы и мусора.
Водителям рекомендуют ограничить передвижение на личных авто, а в случае, если это неизбежно, соблюдать правила дорожного движения.
Непогода обрушилась на Крым в выходные дни. После чего штормовое предупреждение продлевалось уже дважды. В регионах из-за сильного ветра падали деревья, рвались линии электропередачи, были повреждены опоры освещения. В Севастополе из-за ветра одно из упавших деревьев повредило ЛЭП, сильнейшие порывы ветра привели к повреждению линии электропередачи также в Черноморском районе Крыма.