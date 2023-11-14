12:05 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Юлия Савичева перенесла все концерты в Кузбассе на полгода
Певица должна была выступать в Кемерове и Новокузнецке 13 и 14 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как пишет NGS42.RU, Юлия Савичева перенесла свои концерты в Кузбассе на полгода. Она должна была выступать в Новокузнецке и Кемерове 13 и 14 ноября. Даты сдвинулись на 28 и 29 мая следующего года.
В филармонии Кузбасса, где планировалось выступление певицы, журналистам сообщили, что у них всё было готово для проведения концерта. Но пару дней назад организатор тура прислал уведомление о переносе концерта по техническим причинам, хотя почти все билеты были распроданы.
Представители организаторов, компания «Солдаут Про», рассказали, что перенос концертов в Сибири (их перенесли также в Омске и Барнауле) связан с «более оптимальными» майскими датами для проведения тура в этих городах.