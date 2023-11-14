12:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Самару накрыла серия магнитных бурь в середине ноября
Самарцы столкнутся с последствиями серии магнитных бурь.
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В Самаре местных жителей предупредили о серии магнитных бурь. Они накрыли областную столицу с 11 по 15 ноября 2023 года.
По информации сервиса my-calend, 11 ноября город накрыла 6-балльная магнитная буря. Из-за чего большинство горожан столкнулись с головной болью и резкими скачками артериального давления. Но магнитные бури не собираются покидать Самару. На протяжении 5 дней сила магнитных бурь колеблется от 3 до 5 баллов.
В этот период метеочувствительные горожане также сталкиваются со снижением внимания и работоспособности. Самарцам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.