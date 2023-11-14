Главный синоптик Петербурга предупредил о зимней погоде

«Устойчивый переход через ноль градусов произойдет с началом влияния антициклона, прекращением осадков и прояснениями в облаках. Будет это во второй половине недели», — написал синоптик.
По его словам, снега будет не много, а температура воздуха большую часть времени будет отрицательной. Ночью температура будет опускаться ниже −5 градусов.
«С отходом циклона от Ленинградской области ветер повернет на северо-восточное направление и начнется влияние Ладожского озера, над которым будут образовываться облака и выносить снег на территорию Санкт-Петербурга», — рассказал синоптик.
Он добавил, что гололед на дороге следует ожидать только в четверг. Циклон, который пришел в город в предыдущий день, принес осадки — по словам Александра Колесова, в городе выпало от 12 до 20 мм снега. Ночью также падал снег, но выпало только от 1 до 2 мм.