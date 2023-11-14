Главное
Главные новости 14 ноября
13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Главный синоптик Петербурга предупредил о зимней погоде

В ближайшую неделю, с 13 по 19 ноября, петербуржцев ожидает зимняя погода, сообщили в своем Telegram-канале главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 0 м/с 87% 765 мм рт. ст. +9°
Источник: Коммерсантъ

«Устойчивый переход через ноль градусов произойдет с началом влияния антициклона, прекращением осадков и прояснениями в облаках. Будет это во второй половине недели», — написал синоптик.

По его словам, снега будет не много, а температура воздуха большую часть времени будет отрицательной. Ночью температура будет опускаться ниже −5 градусов.

«С отходом циклона от Ленинградской области ветер повернет на северо-восточное направление и начнется влияние Ладожского озера, над которым будут образовываться облака и выносить снег на территорию Санкт-Петербурга», — рассказал синоптик.

Он добавил, что гололед на дороге следует ожидать только в четверг. Циклон, который пришел в город в предыдущий день, принес осадки — по словам Александра Колесова, в городе выпало от 12 до 20 мм снега. Ночью также падал снег, но выпало только от 1 до 2 мм.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Польша развернула у границы с Белоруссией танковый батальон
Арестович: я виноват, что создал иллюзию о возможности победы Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта