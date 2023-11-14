12:36 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже концессионер парка «Дельфин» хочет реконструировать «Танаис»
Предприниматель собирает горожан на обсуждение проблем парка.
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Концессионер парка «Дельфин» Эдуард Толоконников через соцсети пригласил воронежцев 18 ноября в 14.00 в парк «Танаис» поговорить о насущных проблемах и будущем рекреационной зоны. Предприниматель, ожививший «Дельфин», сделавший когда-то заброшенный парк Левого берега местом притяжения горожан, хочет вместе с партнерами взять в концессию и любимую многими жителями Советского района зону отдыха, тоже давно прозябающую в упадке.
— Работаем вместе над концепцией нового «Танаиса» — зеленого, спортивного, интересного, безопасного, чистого, современного, — написал в телеграмм-канале Толоконников. — Жду всех заинтересованных в развитии «Танаиса» на его центральной аллее, чтобы поговорить о его будущем. По итогам наших бесед мы с партнерами будем подавать частную концессионную инициативу в мэрию города о реконструкции парка моего детства.
В мэрии положительно отнеслись к инициативе бизнесмена.
— Администрация Воронежа крайне заинтересована в реализации инвест-проекта развития «Танаиса» — этого ждут тысячи, если не десятки тысяч горожан. Приветствуем такую работу над подготовкой концессионной инициативы и очень надеемся получить в ближайшее время, — отметили в мэрии Воронежа. — При этом важно понимать, если мы имеем успешный и позитивный опыт работы с командой концессионера в парке «Дельфин», это не означает, что уже приняты какие-то решения или кому-то отдано предпочтение. Решение о заключении концессионного соглашения будет приниматься по итогам процедуры, предусмотренной законом.
Напомним, что отданные в концессию объекты остаются в муниципальной собственности и остаются общедоступными. Мэрия контролирует деятельностью инвестора, в том числе в вопросах сохранения зеленых насаждений. После завершения срока концессии парк и все созданное в нем благоустройство возвращается под полное управление администрации города.