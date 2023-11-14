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12:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Более 900 случаев ковида выявили в Воронежской области за неделю

Госпитализированы более 80 жителей.

За минувшую неделю в Воронежской области зарегистрировали 912 новых случаев ковида. Рост заболеваемости составил 18,5%. Данными с 6 ноября по 12 ноября поделился федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По данным оперштаба, за неделю выздоровели 667 воронежцев. Госпитализация потребовалась 84 жителям региона.

РИА «Воронеж» сообщало, что по итогам предыдущей семидневки диагноз COVID-19 подтвердился у 777 жителей. В целом по стране с 6 ноября по 12 ноября количество госпитализаций увеличилось 8,5%.

Рост заболеваемости отмечался в 70 субъектах РФ, в 24-х из которых уровень был выше, чем в среднем по стране.

Ранее жителей Воронежской области предупредили о новом всплеске заболеваемости ковидом, который ожидается текущей осенью. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также рассказала, что ведомство не требует и не предлагает прививаться от COVID-19 в этом сезоне.

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