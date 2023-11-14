13:11 (мск), источник: Фонтанка
Петербург на 10 лет получил статус «кулинарной столицы России». «Гастрономической столицей» раньше успела стать Казань
Петербург получил статус кулинарной столицы России.
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Об этом 14 ноября объявил замглавы комитета по внешним связям Сергей Марков на церемонии открытия III Кубка губернатора «Лучший шеф-повар Петербургской кухни».
По его словам, право на товарный знак «Санкт-Петербург — кулинарная столица России» выдала на днях Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Его срок действия — 10 лет, до апреля 2033 года. Проверка достоверности и объективности заявки длилась почти целый год, отметил Марков.
В начале 2021 года Ростпатент разрешил Казани зарегистрировать товарный знак «Гастрономическая столица России».
III Кубок губернатора «Лучший шеф-повар Петербургской кухни» проходит