Челябинск летит в барическую пропасть: атмосферное давление упадет сразу на 10 единиц

Так, днем 14 ноября в центре города барометры показывают 742−743 мм ртутного столба при норме 745 мм.
«В течение суток атмосферное давление понизится до 733 мм», — сообщается на сайте местного ЦГМС.
Колебания атмосферного давления происходят постоянно, но обычно перепады составляют 1−2 мм, это никак не влияет на самочувствие здоровых людей. Но люди с сосудистыми нарушениями могут ощущать дискомфорт — врачи называют их метеозависимыми. В такой ситуации важно контролировать уровень давления, сердечный ритм, показатели сахара в крови. Следует помнить, что выполнение рекомендаций лечащего врача и своевременный прием назначенных им лекарственных препаратов помогут чувствовать себя лучше, говорят эксперты.
В Челябинске ночью 15 ноября от нуля до плюс 2, осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в среду облачно, небольшой дождь и плюс 2−4. Ветер южный с переходом на западный 5−10 м/с, ночью порывы до 13 м/с.