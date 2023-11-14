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13:14 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинск летит в барическую пропасть: атмосферное давление упадет сразу на 10 единиц

Существенное понижение атмосферного давления прогнозируется в Челябинске в предстоящие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 0 м/с 87% 765 мм рт. ст. +9°

Так, днем 14 ноября в центре города барометры показывают 742−743 мм ртутного столба при норме 745 мм.

«В течение суток атмосферное давление понизится до 733 мм», — сообщается на сайте местного ЦГМС.

Колебания атмосферного давления происходят постоянно, но обычно перепады составляют 1−2 мм, это никак не влияет на самочувствие здоровых людей. Но люди с сосудистыми нарушениями могут ощущать дискомфорт — врачи называют их метеозависимыми. В такой ситуации важно контролировать уровень давления, сердечный ритм, показатели сахара в крови. Следует помнить, что выполнение рекомендаций лечащего врача и своевременный прием назначенных им лекарственных препаратов помогут чувствовать себя лучше, говорят эксперты.

В Челябинске ночью 15 ноября от нуля до плюс 2, осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в среду облачно, небольшой дождь и плюс 2−4. Ветер южный с переходом на западный 5−10 м/с, ночью порывы до 13 м/с.

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Челябинск летит в барическую пропасть: атмосферное давление упадет сразу на 10 единиц
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