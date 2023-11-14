13:41 (мск), источник: АиФ Волгоград
В Котово простились с первым мэром города
Александра Петрушина не стало в возрасте 66 лет, городом он руководил один год, а затем возглавил ООО «Теплый город».
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Жители города Котово простились 14 ноября с первым главой городского сельского поселения Александром Петрушиным.
О кончине Александра Алексеевича сообщила накануне в Telegram редактор районной газеты «Маяк» Тамара Сидорова.
«Горожане знали бывшего мэра города как честного и принципиального человека, а для меня лично он был еще и близким другом и учителем во многих вопросах», — делится Сидорова.
Петрушина не стало в возрасте 66 лет. Главой городского поселения он стал в 2009 году, прежде окончив в Орджоникидзе высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени маршала Еременко. После того, как в 2010 году сложил полномочия, возглавил ООО «Теплый город».
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