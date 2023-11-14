13:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Два ледовых городка в Уфе построят за 41,6 млн рублей
В Уфе за 41,6 млн рублей построят два ледовых городка.
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В Уфе на строительство двух ледовых городков планируют направить 41 565 928,90 рублей. Соответствующая информация была опубликована на портале государственных закупок.
Заказчиком работ выступил «Горзеленхоз». Исполнитель будет определен в результате конкурсных процедур 23 ноября. Средства на строительство выделят из муниципальной казны.
Подрядчику предстоит смонтировать (до 22 декабря), содержать и ремонтировать (до конца января следующего года), демонтировать (до 18 февраля) городки на двух площадках — возле Конгресс-холлу «Торатау» и на площади имени Ленина перед зданием Горсовета.
На площадке у Конгресс-холла планируется установить 12-метровую детскую деревянную горку, светодиодные цифры 2024, фигуры запряженной двойкой лошадей кареты, оленя, снеговика, кометы, светодиодную гирлянду, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также пиксельную 32-метровую елку.
У Горсовета тоже сделают 12-метровую горку, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также цифры 2024. Кроме того, здесь появятся ледяные башни, скульптуры «Уфа 450», фигуры дракона и головы дракона, сооружение «Лабиринт дракона», большие светодиодные новогодние шары и пр. На этой площадке тоже установят 32-метровую пиксельную елку.