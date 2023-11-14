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14:25 (мск), источник: Янтарный край

Завершён ремонт подводного кабеля связи «Балтика»

В Балтийском море полностью отремонтирована волоконно-оптическая линия связи «Балтика» от Кингисеппа Ленинградской области до Калининграда.

Повреждение кабеля зафиксировали 7 октября в экономической зоне Финляндии — в 28 километрах от поврежденного участка газопровода Balticconnector, прокомментировали в Калининграде сегодня, 13 ноября 2023 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в «Ростелекоме».

Как утверждает российская сторона, что на «Балтике» не повлияла на работу инфраструктуры связи, так как передача данных в это время происходила наземными маршрутами и по спутникам.

Ранее в Кремле заявили, что не обладают информацией о причинах повреждения российского кабеля связи.

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