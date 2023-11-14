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13:54 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда откроют каток на Красной площади?

ГУМ-Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:30.

Источник: РИА "Новости"

Торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве состоится 29 ноября.

Как сообщает агентство РИА Новости, для всех желающих каток будет работать с 30 ноября 2023 года до 29 февраля 2024 года.

Прошлой зимой ГУМ-каток работал 17-й сезон подряд ежедневно с 10:00 до 23:00. Продолжительность каждого сеанса составляла один час.

Сколько будут стоить билеты на каток?

Стоимость посещения для детей с 7 до 12 лет по будням составит 300 рублей, а для взрослых — 700 рублей. В выходные и праздничные дни билеты будут дороже на 100 рублей — 400 и 800 рублей соответственно.

В период новогодних каникул с 25 декабря по 8 января взрослый билет на первые четыре сеанса будет стоить 600 рублей, вечерние — 800 рублей, в выходные и праздничные дни — 900 рублей. Детский — 400 рублей и 500 рублей соответственно.

Прокат коньков будет стоить от 250 рублей, а заточка коньков обойдется в 1000 рублей.

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