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13:37 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области мигрантов ждет очередной рейд

Об этом 14 ноября заявил Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров.

В Самарской области начнутся рейды среди мигрантов, к проверкам подключат и полицию. Отметим, что Министерство труда Самарской области должно предоставить данные привлечение иностранных сил труда в регион.

По словам главы региона, в Самаре уже на протяжении пяти лет действуют довольно строгие меры по отношению иностранных граждан. Власти готовы обсуждать новые меры по отношению к мигрантам, однако, для этого нужны специалисты.

Напомним, что подобный «мигрантский вопрос» возник после серии нарушений. Так, например, ранее стало известно о том, что мигранты избили двух самарцев.

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