13:45 (мск), источник: Клопс.ru
В Калининградскую область не пустили турецкие томаты, заражённые вирусом коричневой морщинистости
Патоген обнаружили в грузе весом 2,7 тонн.
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В Калининградскую область не пустили турецкие томаты, заражённые вирусом коричневой морщинистости. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор во вторник, 14 ноября.
«10 ноября <…> проведён карантинный фитосанитарный контроль партии томатов свежих, общим весом 14.8 тонн. Подкарантинная продукция поступила на территорию области из Турецкой Республики с документами, удостоверяющими их фитосанитарную безопасность. В результате досмотра установлено заражение партии томатов свежих объёмом 2,7 тонн карантинным объектом — вирус коричневой морщинистости плодов томата», — говорится в сообщении.
Вирус коричневой морщинистости плодов томата является опасным патогеном овощных культур закрытого грунта — томата и перца. Симптомы (пожелтение вен листьев и жёлтые пятна, коричневые морщинистые пятна и некротические поражения на плодах) развиваются в течение 12−18 дней после заражения. Вирус может легко передаваться через зараженные инструменты, руки, одежду, почву и непосредственно от растения к растению.
В марте сообщалось, что в Калининградскую область привезли турецкие томаты, заражённые опасным вирусом.