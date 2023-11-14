Глава омской ГЖИ: «В квартирах должно быть не менее 20 градусов»

«Согласно требования пункта 15 приложения 1 Правил № 354 температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +20 С, а в угловых комнатах +22 С, при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 C», — пояснил Киреев в своем телеграм-канале.
Со слов Киреева, контроль качества коммунальной услуги по отоплению проводится в соответствии с требованием пункта 6«30494−2011» «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», а именно: в холодный период года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус 5.
При этом не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток.
Измерение температуры, следует проводить в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м, и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте на высоте 1,5 м над уровнем пола.
Отопление включают, когда среднесуточная температура наружного воздуха становится равной 8 и ниже.