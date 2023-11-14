Главное
Палестино-израильский конфликт
14:32 (мск), источник: МК.RU Омск

В Омске вандалы облили краской памятник Александру Колчаку

Неизвестные облили в Омске оранжевой краской памятник белогвардейцу Александру Колчаку и написали на нем «палач».

Источник: соцсети

Фото появилось в паблике «Типичный Омск» во Вконтакте.

Памятник находится на пересечении улиц Ильинская и Броз Тито, возле одноименного заведения.

«Проходил сегодня мимо. Как символично, к 105-летию “освобождения Омска от Колчака”…», — отметил автор поста Андрей Березин.

На фотографиях видно, что фигуру полководца залили яркой оранжевой краской, а сбоку монумента появилась надпись «палач».

Напомним, Колчак не принял власть большевиков после революции и стал одним из руководителей белого движения. Омск стал главной ставкой Колчака в 1918 году, когда адмирал был провозглашен Верховным правителем России. В декабре 1918 года в Омске вспыхнуло восстание большевиков, после которого устроили самосуд над членами учредительного собрания.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Команду «ВВ» не должны воспринимать как локомотив, который невозможно п...
Игорь Гераськин: «Куньлунь» в матче с «Авангардом» очень хорошо использо...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
монументы