14:32 (мск), источник: МК.RU Омск
В Омске вандалы облили краской памятник Александру Колчаку
Неизвестные облили в Омске оранжевой краской памятник белогвардейцу Александру Колчаку и написали на нем «палач».
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Фото появилось в паблике «Типичный Омск» во Вконтакте.
Памятник находится на пересечении улиц Ильинская и Броз Тито, возле одноименного заведения.
«Проходил сегодня мимо. Как символично, к 105-летию “освобождения Омска от Колчака”…», — отметил автор поста Андрей Березин.
На фотографиях видно, что фигуру полководца залили яркой оранжевой краской, а сбоку монумента появилась надпись «палач».
Напомним, Колчак не принял власть большевиков после революции и стал одним из руководителей белого движения. Омск стал главной ставкой Колчака в 1918 году, когда адмирал был провозглашен Верховным правителем России. В декабре 1918 года в Омске вспыхнуло восстание большевиков, после которого устроили самосуд над членами учредительного собрания.