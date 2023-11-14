14:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Минздрав Татарстана усилит контроль над абортами в частных клиниках
В коммерческих учреждениях были зафиксированы случаи осложнений после абортов.
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Минздрав Татарстана намерен усилить контроль за проведением абортов в частных клиниках. Связано это с тем, что в коммерческих учреждениях зафиксировали случаи осложнений у женщин после прерывания беременности, передает «Бизнес Online».
К примеру, на прошлой неделе в Крыму разрешили делать аборты только в государственных медучреждениях, где обратившиеся женщины сначала будут проходить психологическое консультирование.
Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала ввести соцподдержку беременных, решившихся на аборт.