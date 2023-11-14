15:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Волгоград переименуют в Сталинград на сутки 19 ноября
На въездах в Волгоград 19 ноября 2023 заменят указатели на Сталинград.
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Город-герой Волгоград 19 ноября 2023 года на сутки вновь станет Сталинградом. На въездах в этот день также заменят указатели. Связано это с памятной датой — 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.
Переименование города уже давняя традиция и случается регулярно в памятные даты. По решению депутатов, именовать Волгоград официально Сталинградом на законных основаниях можно девять раз в году. А вот традиция менять дорожные знаки на въездах в город на сутки появилась совсем недавно. Устанавливают указатели с надписью «Сталинград» в ночь перед памятными датами, а утром следующего за праздничным дня вновь возвращают на место таблички «Волгоград».
Становится Волгоград Сталинградом также в День Победы — 9 мая, в день окончания Сталинградской битвы — 2 февраля, в день присвоения звания город-герой — 8 мая, в день начала Великой Отечественной войны — 22 июня, в день страшной бомбардировки Сталинграда — 23 августа, в день героев Отечества — 9 декабря и в день защитника Отечества — 23 февраля, а также в день окончания Второй мировой войны — теперь это не 2, а 3 сентября.