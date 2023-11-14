Кравцов: в школах РФ введут курсы русского языка для детей мигрантов

Кравцов добавил, что по ее результатам школьникам могут добавить дополнительные часы для изучения русского языка или назначить им курсы в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования. Министр пояснил, что такое решение призвано «максимально продуктивно» организовать работу с детьми мигрантов.
В то же время, подчеркнул Кравцов, по этой теме остается много вопросов, в том числе социальных и связанных с адаптацией учащихся. Он также предположил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко посвятить вопросу обучения детей мигрантов отдельные парламентские слушания.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев неоднократно выступал против обучения в школах детей без знания русского языка и предлагал ввести «годовые подготовительные курсы по русскому языку» для детей мигрантов. В июне 2023 г. Фадеев говорил, что от половины до ¾ «детей с миграционной историей», в том числе получивших гражданство, плохо знают русский язык или не знают его вовсе.
В августе 2022 г. президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России. По его словам, люди, которые переезжают в Россию, должны быть адаптированы, а также знать культуру, язык и российское законодательство.
В мае 2023 г. руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов сообщил, что агентство запустит типовой адаптационный курс для трудовых мигрантов в Пермском и Краснодарском краях, Калининграде и Московской области.