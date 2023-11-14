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14:48 (мск), источник: Ведомости

Кравцов: в школах РФ введут курсы русского языка для детей мигрантов

В российских школах появится диагностика на уровень владения русским языком для детей мигрантов, по ее результатам для школьников могут ввести курсы русского. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Источник: РИА "Новости"

Мы внесли изменения в порядок организации и осуществления образовательной деятельности, которые наделяют школы правом проводить диагностику обучающихся на уровень владения русским языком.

Сергей Кравцов
министр просвещения РФ

Кравцов добавил, что по ее результатам школьникам могут добавить дополнительные часы для изучения русского языка или назначить им курсы в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования. Министр пояснил, что такое решение призвано «максимально продуктивно» организовать работу с детьми мигрантов.

В то же время, подчеркнул Кравцов, по этой теме остается много вопросов, в том числе социальных и связанных с адаптацией учащихся. Он также предположил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко посвятить вопросу обучения детей мигрантов отдельные парламентские слушания.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев неоднократно выступал против обучения в школах детей без знания русского языка и предлагал ввести «годовые подготовительные курсы по русскому языку» для детей мигрантов. В июне 2023 г. Фадеев говорил, что от половины до ¾ «детей с миграционной историей», в том числе получивших гражданство, плохо знают русский язык или не знают его вовсе.

В августе 2022 г. президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России. По его словам, люди, которые переезжают в Россию, должны быть адаптированы, а также знать культуру, язык и российское законодательство.

В мае 2023 г. руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов сообщил, что агентство запустит типовой адаптационный курс для трудовых мигрантов в Пермском и Краснодарском краях, Калининграде и Московской области.

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