Мэрия через суд забрала земельный участок у бывшего депутата Госдумы Барышева

«Решением Арбитражного суда Челябинской области исковые требования Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города удовлетворены», — прокомментировали в пресс-службе АС.
Там напомнили, что КУИЗО подавал иск к обществу с ограниченной ответственностью «Стимул» об изъятии объекта незавершенного строительства площадью 10 тыс. 559 кв.м. со степенью готовности 40%. Участок расположен по улице Братьев Кашириных (Калининский район).
В апреле текущего года мэрия запретила экс-депутату любые подготовительные, земляные и строительные работы.
Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России» в 2016 году.