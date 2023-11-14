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15:47 (мск), источник: dostup1.ru

Мэрия через суд забрала земельный участок у бывшего депутата Госдумы Барышева

Администрация Челябинска через суд добилась изъятия земельного участка у фирмы бывшего депутата Госдумы Андрея Барышева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Решением Арбитражного суда Челябинской области исковые требования Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города удовлетворены», — прокомментировали в пресс-службе АС.

Там напомнили, что КУИЗО подавал иск к обществу с ограниченной ответственностью «Стимул» об изъятии объекта незавершенного строительства площадью 10 тыс. 559 кв.м. со степенью готовности 40%. Участок расположен по улице Братьев Кашириных (Калининский район).

В апреле текущего года мэрия запретила экс-депутату любые подготовительные, земляные и строительные работы.

Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России» в 2016 году.

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