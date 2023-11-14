«Простые вещи нормализуют гормональный фон». Белорусский диетолог Светлана Кашицкая назвала 7 секретов красоты

Диетолог Светлана Кашицкая у себя в соцсетях рассказала о семи главных секретах красоты: пять из них касаются питания, а два — сна и физической активности.
«Кто как не мы, женщины, постоянно старательно следим за своей внешностью?» — обратилась Светлана Кашицкая к своим подписчикам (а их число стремительно приближается в 50 тысячам). Диетолог констатировала: определенная еда и наши действия позволяют не только нормализировать гормональный фон и провести детоксикацию, но и способствуют профилактике старения.
А потом дала те самые правила, которые позволят любой женщине оставаться всегда здоровой и жизнерадостной.
Первое: «Добавляйте в блюда измельченные семена: льна, тыквы, кунжута, мака, чиа. Рекомендую делать это ежедневно. Ведь в этих семенах содержатся: лигнаны, кальций, цинк, клетчатка и растительный жир».
Второе правило касается питья: пейте воду! «Минимум литр. Лучший индикатор — это жажда, а также цвет мочи (темно-коричневый — это обезвоживание). Если же вы привыкли к ежедневной чашке кофе — не отказывайте себе в этом. Но без молока и без сахара, с корицей, кардамоном, мускатным орехом, имбирем или куркумой».
Третье правила можно условно назвать «зеленым».
«Употребляйте минимум два раза в день зелень: укроп, петрушку, кинзу, листья салата, лук, молодой чеснок, рукколу, базилик, все виды капусты. Ведь зелень не заменяется овощами, чем большее ее, тем лучше работает очищение организма».
Четвертое правило Светлана Кашицкая определила весьма необычно: «Топите жир жиром».
Диетолог советует больше есть жирные сорта рыбы, икру, печень трески, сельдь и скумбрию.
«Снижайте воспаление посредством полиненасыщанных жирных кислот и будет все в порядке с весом и гормонами», — советует специалист. И добавляет: «Но не переусердствуйте, во всем должна быть мера».
Пятое в условном топе правило касается замены: врач-диетолог рекомендует несколько раз в неделю «менять мясо на чечевицу, а творог — на нут и горох».
«По вкусу, — пишет медик, — конечно, отличается, но польза колоссальная: клетчатка, сытость, контроль веса, детокс, противовоспалительный эффект, никакой ранней менопаузы и изнуряющих приливов».
Конечно, без физической активности быть молодой и подтянутой вряд ли возможно. «Двигайтесь!» — призывает Светлана Кашицкая.
«Мышечные клетки так легко потерять и тяжело восстанавливать. Жировые искать не нужно, главное сидеть целый день в офисе неподвижно, ездить на машине. Вуаля, жир у вас в кармане, причем воспалительный! А это — проблема с молодостью и гормонами».
И, наконец, правило номер семь. «СПИТЕ ВОВРЕМЯ и ПРАВИЛЬНО: в 22−23 вечера уснуть, маску на глаза, темные шторы, гаджеты в другую комнату и беззвучный режим», — посоветовала специалист.
И поинтересовалась у подписчиков: «Сколько пунктов из этих правил вы соблюдаете?».
Подписчицы скрывать не стали: не все пункты правил они выполняют, особенные трудности вызывает организация правильного режима сна. Так или иначе, но фоловеры благодарят за полезные советы и обязуются постараться им следовать.