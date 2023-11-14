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15:17 (мск), источник: РИА Крым

Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием Шульгиным

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Шульгиным, который посмертно был награжден Орденом Мужества за бои под Артемовском. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Владимирович родился в Керчи в 1979 году. Закончил школу № 11, после чего выучился в ПТУ на автослесаря. Далее была служба в армии, работа в полиции, в постовой службе. После работы в правоохранительных органах занялся предпринимательской деятельностью, открыл собственную компанию. Близкие говорят, что и в работе, и в жизни его всегда отличали честность, добросовестность, понимание, доверие и доброжелательность, отметил мэр.

«С началом СВО Дмитрий Владимирович не смог остаться в стороне и по зову сердца пошел защищать Родину. Погиб наш воин под Артемовском. Дмитрий Шульгин посмертно награжден Орденом Мужества», — написал Святослав Брусаков в Telegram-канале.

Ранее в Керчи в последний путь проводили другого героя специальной военной операции Вячеслава Цыпленкова.

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