Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием Шульгиным

Дмитрий Владимирович родился в Керчи в 1979 году. Закончил школу № 11, после чего выучился в ПТУ на автослесаря. Далее была служба в армии, работа в полиции, в постовой службе. После работы в правоохранительных органах занялся предпринимательской деятельностью, открыл собственную компанию. Близкие говорят, что и в работе, и в жизни его всегда отличали честность, добросовестность, понимание, доверие и доброжелательность, отметил мэр.
«С началом СВО Дмитрий Владимирович не смог остаться в стороне и по зову сердца пошел защищать Родину. Погиб наш воин под Артемовском. Дмитрий Шульгин посмертно награжден Орденом Мужества», — написал Святослав Брусаков в Telegram-канале.
Ранее в Керчи в последний путь проводили другого героя специальной военной операции Вячеслава Цыпленкова.