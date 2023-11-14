Что известно о девушке, которая представит Россию на «Мисс Азия»?

Несмотря на свой юный возраст, она уже не раз побеждала на конкурсах красоты и уже имеет короны и звания «Мисс Уфа-2020», «Йэшлек гузэле-2020» и «Мисс Республика-2021», «Miss Continental Russia — 2021» и «1-я вице-Мисс Азия — Сибирь — 2021». В прошлом году вошла в топ-5 на международном конкурсе «Мисс Евразия-2022», который проходил в Турции и топ-10 «Мисс Университет Мира-2022» в Южной Корее.
Известно, что Илюза родом из Сибая. Недавно окончила Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования Башкирского государственного педагогического университета. Моделью стала в 2020 году во время карантина, является моделью уфимского модельного агентства Luna Models.
«Было много препятствий с участием Башкортостана на международном конкурсе, так как к участию допускались только страны. Но у меня получилось убедить организаторов принять нас от имени именно республики Башкортостан! Ведь я и моя команда работаем над популяризацией РБ на мировой beauty-арене. На конкурсе “Мисс Азия” Башкортостан единственный регион», — поделилась руководитель агентства Луиза Закирьянова.
Одним из главных условий участия в международном конкурсе, судя по всему, стало активное присутствие в социальных сетях. В одной из них в сентябре этого года Илюза завела аккаунт, красивые фотографии и наполненные смыслом посты привлекли подписчиков — на сегодня их уже больше тысячи. Девушка любуется собой и пишет о воле к победе.
В соцсетях она также демонстрирует эту уверенность: «Это так красиво. Быть собой», «Блистаю и сияю» — так она подписывает свои публикации. Среди них есть и более категоричные заявления:
«Мне все равно, что вы думаете обо мне. Вы можете мною восхищаться и я буду становится лучше для вас и главное для себя; вы можете поддерживать меня, и я буду поддерживать вас в ответ; вы можете не любить меня, но моей любви к себе, мне будет достаточно, чтобы совершать подвиги для своей жизни; вы можете обсуждать и осуждать меня, что аж мои уши будут красные, но я буду и далее тщеславной и уверенной в себе. Потому что я живу свою жизнь, а ваш выбор либо жить мою жизнь либо заниматься с собой, чтобы вдохновлять меня и себя».
Также девушка рассказала, что значит быть моделью и выходить из зоны комфорта:
«Когда мы решаем выйти из этой зоны комфорта и снять платок, мы открываем себя новым возможностям и опыту. Мы начинаем видеть мир в новых красках, обретаем свободу действий и расширяем свои границы. Но, как и снятие платка, это требует смелости и открытости к новому. Когда мы выходим за пределы своей скорлупы, мы становимся уязвимыми, но также и сильными. Мы осознаем, что мир не всегда предсказуем и не всегда легок, но мы готовы принять эти вызовы и расти. Мы понимаем, что только вне своей зоны комфорта мы можем настоящим образом раскрыть свой потенциал и достичь новых высот».
Известно, что 15 ноября должен состоятся финал конкурса. С 8 ноября все участницы, в том числе модели, представляющие Китай, Корею, Японию, Вьетнам, Казахстан, Россию, Турцию, Шри-Ланку, Индонезию и другие азиатские страны, проходят различные испытания. Формат конкурса подразумевает марафон из съемок, выступлений и мастер-классов. Девушек учили сочетать йогу и индийские танцы, заставляли ходить босиком по стеклу и много возили по стране. В решающую ночь девушки выйдут в национальных и вечерних платьях, а также покажут творческие номера.