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14:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Казани раскритиковали созданный нейросетью мурал-диптих

Районная администрация пообещала учесть замечания в будущих работах.

Источник: Официальный портал администрации Казани

В Казани на фасадах дома № 38 на улице Братьев Касимовых и дома № 33 на улице Зорге появился нарисованный нейросетью мурал-диптих. Однако горожане раскритиковали работу художников.

«Можно было и причесать немного после нейросети, а не лепить в Казани очередных мутантов», «Зачем-то нарисовали всех с закрытыми глазами. Можно же было как-то подкорректировать рисунок в реалистичную сторону», «Хотите сказать главный архитектор города согласовал такое?» — высказали негодование казанцы в telegram-канале мэрии.

Власти Казани отметили, что у художников не было целей воплотить изображение людей с фотографической точностью.

«Замечание учтут при реализации будущих проектов. Муралы — это элементы городского искусства, которые творят художники-граффитисты. Как и любое произведение художественного искусства его не стоит воспринимать буквально», — заявили в районной администрации.

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