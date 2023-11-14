14:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Жители Казани раскритиковали созданный нейросетью мурал-диптих
Районная администрация пообещала учесть замечания в будущих работах.
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В Казани на фасадах дома № 38 на улице Братьев Касимовых и дома № 33 на улице Зорге появился нарисованный нейросетью мурал-диптих. Однако горожане раскритиковали работу художников.
«Можно было и причесать немного после нейросети, а не лепить в Казани очередных мутантов», «Зачем-то нарисовали всех с закрытыми глазами. Можно же было как-то подкорректировать рисунок в реалистичную сторону», «Хотите сказать главный архитектор города согласовал такое?» — высказали негодование казанцы в telegram-канале мэрии.
Власти Казани отметили, что у художников не было целей воплотить изображение людей с фотографической точностью.
«Замечание учтут при реализации будущих проектов. Муралы — это элементы городского искусства, которые творят художники-граффитисты. Как и любое произведение художественного искусства его не стоит воспринимать буквально», — заявили в районной администрации.