15:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Гололед и заморозки ожидаются в Воронежской области перед выходными
Погоду будет определять циклон.
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В Воронежской области в пятницу, 17 ноября, местами по региону прогнозируются мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах области возможен гололед. Кроме того, в отдельных районах области ожидаются заморозки до −2 градусов. Об этом сообщает метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В столице Черноземья также временами будут идти мокрый снег и дождь. В ночное время температура воздуха составит около 0 градусов. Порывы северного ветра будут достигать 6−11 м/сек.
РИА «Воронеж» сообщало, что снег с дождем ожидаются в областном центре и в четверг, 16 ноября. В светлое время суток температура воздуха составит около +3 градусов.
На данный момент в Воронежской области действует зеленый уровень погодной опасности. До 6:00 четверга, 16 ноября, оповещений о погоде не требуется.