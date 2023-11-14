Главное
Палестино-израильский конфликт
15:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Гололед и заморозки ожидаются в Воронежской области перед выходными

Погоду будет определять циклон.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 87% 766 мм рт. ст. +9°

В Воронежской области в пятницу, 17 ноября, местами по региону прогнозируются мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах области возможен гололед. Кроме того, в отдельных районах области ожидаются заморозки до −2 градусов. Об этом сообщает метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.

В столице Черноземья также временами будут идти мокрый снег и дождь. В ночное время температура воздуха составит около 0 градусов. Порывы северного ветра будут достигать 6−11 м/сек.

РИА «Воронеж» сообщало, что снег с дождем ожидаются в областном центре и в четверг, 16 ноября. В светлое время суток температура воздуха составит около +3 градусов.

На данный момент в Воронежской области действует зеленый уровень погодной опасности. До 6:00 четверга, 16 ноября, оповещений о погоде не требуется.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта