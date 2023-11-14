Крути педали. Почему в Финляндии боятся велосипедистов из России?

Очередной кризис случился на границе России и Финляндии. Финские власти запретили въезд в Суоми на велосипедах и заявили, что попытки пересечь границу на этом виде транспортного средства являются «актом гибридной войны» со стороны России. А глава финского МИД даже пообещала вынести тему на обсуждение всего Евросоюза.
Что за специальная велосипедная операция началась на границе?
О том, что финские пограничники перестали пускать в страну велосипедистов, стало известно на минувших выходных.
Первоначально многие сочли это очередной бессмысленной санкционной мерой — абсолютное большинство россиян и без того не имеет сейчас возможности попасть в Финляндию, однако к понедельнику стало понятно: с точки зрения финнов, ситуация гораздо серьезнее. Кандидаты в президенты Финляндии (сейчас в соседней стране проходит предвыборная компания) заявили, что считают ситуацию на восточной границе гибридной операцией России.
Дело в том, что многие из тех, кто пытался пересечь границу, это не жители России, а «граждане третьих стран» — выходцы из Сирии, Ирака, Ливии, Сомали и прочих государств, которые были разрушены или серьезно пострадали в последние годы в результате действий коллективного Запада.
Чаще всего мигранты стремятся получить политическое убежище в Евросоюзе. Они официально въезжают в Россию, а потом пытаются с территории нашей страны транзитом попасть в Европу. Поскольку пересекать МАППы (международные автомобильные пункты пропуска) пешком нельзя, лишних денег на приобретение машины у мигрантов нет, да и в Финляндию автомобиль с российскими госномерами сейчас не пустят, то потенциальные просители убежища пересаживаются на велосипеды.
Сразу после пересечения границы они оставляют их и обращаются с просьбой к финским пограничникам о предоставлении убежища. Согласно принятым на себя финнами международным обязательствам, те обязаны давать беженцам крышу над головой и рассматривать их просьбу.
Поскольку мигранты в Финляндии рассматриваются как «лишние рты», которые увеличивают нагрузку на экономику, то их попадание в страну со стороны России воспринимается как элемент давления.
«Россия снова пытается оказать давление на Финляндию с помощью мигрантов, они используются как оружие», — рассуждает директор по исследованиям Института международных отношений Синикукка Сари, называя велосипедистов «средством запугивания».
Как утверждают финны, аналогичная ситуация на границах России с Евросоюзом уже складывалась в 2015—2016 годах, когда беженцы из арабских и африканских стран также пытались на велосипедах попасть в Европу.
Насколько обоснованны финские страхи?
Как рассказал финскому изданию Yle полковник Матти Питкяниитти из штаба Пограничной службы, с конца августа финские пограничники зафиксировали более 100 попыток мигрантов на велосипедах пересечь границу с Финляндией. При этом, согласно финской официальной статистики, с января по август 2023 года общее количество пересечений российско-финской границы превысило 1 миллион — примерно половина случаев пришлась на россиян, остальные, в основном, были финскими гражданами.
То есть, количество инцидентов, связанных с попытками въехать в Евросоюз беженцев, составляет примерно 0,001% от общего числа пересечений границы. И это ничтожное (с какой стороны ни посмотреть) количество вызывает в Финляндии настоящую бурю эмоций, и финны намерены всерьез обсуждать эти сто случаев на уровне Евросоюза.
Но, может быть, эта сотня мигрантов действительно способна обрушить экономику 5-миллионной Финляндии, и за действиями беженцев прячется зловещий план российских спецслужб? Ведь ехали мигранты в ЕС в 2015—2016 года, а потом перестали. Сейчас же снова поехали. В чем причина?
Ларчик, на самом деле, открывается просто. Существует два документа, которые определяют порядок выезда иностранцев из нашей страны.
Первый — это федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации», согласно которому гражданина другой страны не выпустят из России, только если он совершил какое-то преступление.
И второй документ — приказ ФСБ от 2017 года, по которому попасть в пограничную зону РФ иностранец может лишь по действующему паспорту и наличию специального пропуска. Однако все возможные жизненные ситуации этот приказ не охватывает. К примеру, те же финны въезжали и выезжали из России через погранзону без специальных пропусков, для пограничников было достаточно наличия визы.
А вот когда в 2015—2016 годах на границе с ЕС возник «велосипедный» кризис, то российские пограничники стали жестче контролировать попытки граждан третьих стран попасть в Евросоюз. Россия делала это в рамках поддержания добрососедских отношений.
Затем Финляндия последовательно разрушила все устанавливавшиеся десятилетиями связи и объявила Россию своим врагом. Ни о каком «добрососедстве» говорить нынче не приходится.
Очередным подтверждением этого стало и расторжение соглашения о приграничном сотрудничестве между двумя странами. Поэтому, судя по всему, российские власти перестали помогать финнам решать их проблему с потенциальными беженцами, которые (в случае законности их документов на пребывание в России) следуют к границам без ограничений в соответствии с российским законодательством.
Можно ли считать это «гибридным воздействием»? Вряд ли.
Перед нами просто очередная иллюстрация к русской поговорке «не плюй в колодец». Финские власти, к сожалению, её не знают, поэтому последовательно рушат свою экономику (в той части, которая была «завязана» на Россию), а теперь добавили к своим проблемам еще и миграцию.
— Финны искренне боятся того, что их завоюют колонны беженцев на велосипедах, которые приедут со стороны России. При этом не видят и не понимают, что умы правительственных чиновников уже завоеваны другими беженцами — с Украины, которые и диктуют всей Финляндии, как жить. Совсем недавно финская пресса написала, что каждая финская семья должна иметь дома оружие, бронежилеты, запас боеприпасов, и быть готовой к нападению России. Финский посол в США просит американцев помочь превратить Финляндию в железобетонную крепость. И тем самым ситуация все углубляется и углубляется.
В прошлый раз проблему с беженцами на границе начали решать после личного обращения президента Финляндии Саули Ниинистё к президенту России Владимиру Путину. Но я сомневаюсь, что даже если он сейчас позвонит в Кремль, то там снимут трубку, — считает финский журналист Кости Хейсканен.
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