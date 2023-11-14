Маму мальчика-патриота из Екатеринбурга оставили без обещанной работы

«Получил тревожное обращение от мамы пострадавшего школьника Людмилы Вотинцевой. Она пишет, что по-прежнему остается без работы. Из Ленинского райсуда ее заставили уйти под угрозой утраты доверия. В областной суд, вопреки публичным обещаниям, так и не взяли. Муж — в зоне СВО, на руках — трое детей […] Такое отношение к жене ветерана и матери юного патриота — это открытый вызов государству», — написал Хинштейн.
В Екатеринбурге в апреле мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать. Позже силовики установили личность и задержали мужчину. Суд назначил ему штраф 7 тысяч рублей, такой мягкий приговор возмутил общественность и дело направили на пересмотр. Мама мальчика, работавшая в Ленинском районном суде, уволилась, так как не выдержала давления. Затем ей пообещали должность в Свердловском областном суде.