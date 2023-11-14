17:10 (мск), источник: Калининград.Ru
В среду в Калининградской области ожидается усиление ветра
Ухудшение погоды прогнозируют 15 ноября.
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В Калининградской области ожидается усиление ветра. Ухудшение погоды прогнозируют в среду, 15 ноября. Об этом сообщается на странице регионального управления МЧС «ВКонтакте».
По данным специалистов, утром и днём прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 12−17 метров в секунду. Временами возможен дождь. В целом на территории Калининградской области ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью составит +3…+6°С, днём — +6…+9°С.