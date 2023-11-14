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17:10 (мск), источник: Калининград.Ru

В среду в Калининградской области ожидается усиление ветра

Ухудшение погоды прогнозируют 15 ноября.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +11° 4 м/с 50% 767 мм рт. ст. +9°
Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области ожидается усиление ветра. Ухудшение погоды прогнозируют в среду, 15 ноября. Об этом сообщается на странице регионального управления МЧС «ВКонтакте».

По данным специалистов, утром и днём прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 12−17 метров в секунду. Временами возможен дождь. В целом на территории Калининградской области ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью составит +3…+6°С, днём — +6…+9°С.

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