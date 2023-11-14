Имущество сына бывшего челябинского губернатора продадут на торгах

Как сообщили в пресс-службе суда, процедура реализации имущества должника введена сроком на шесть месяцев. Отчет финансового управляющего о результатах продажи имущества рассмотрят на заседании 24 апреля 2024 года.
Александра Дубровского признали банкротом в январе текущего года из-за долгов на сумму более 274 млн рублей. В ноябре была введена процедура наблюдения в принадлежащей ему компании «Челябстройкомплект». Решение было принято из-за долга перед организацией «Производственное объединение “Монтажник” в размере 12,8 млн рублей.
Отметим, что в июле по заявлению ПО «Монтажник» был признан банкротом и экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Сумма требований превышала 37 млн рублей.