Автограф-сессии с футболистами, матч болельщиков, латинские танцы: что ждет зрителей перед матчем сборных России и Кубы в Волгограде 20 ноября 2023

Считанные дни остаются до игры между сборными России и Кубы на «Волгоград Арене». Болельщиков ждет не только футбольный матч, но и большая программа активностей перед ним — автограф-сессии, танцы и песни. Сайт volgograd.kp.ru публикует программу дня матча Россия — Куба в Волгограде 20 ноября 2023 года.
Как рассказали в пресс-службе РФС, «Волгоград Арена» распахнет свои двери за три часа до матча национальных команд. Вход на стадион будет открыт с 16.30. Перед матчем в специальных шатрах болельщики смогут взять автографы и сфотографироваться с футболистами прошлых лет Дмитрием Сычевым, Павлом Погребняком, Александром Самедовым, а также экс-игроками «Ротора» Евгением Алдониным и Валерием Есиповым. Автограф-сессия с ними начнется в 16.30 20 ноября 2023 года.
Еще на искусственном поле на территории «Волгоград Арены» можно будет поиграть в футбол со звездными футболистами. А на соседней поляне ВГАФКа в 13.00 20 ноября 2023 года состоится матч между кубинскими и российскими болельщиками.
На «Волгоград Арене» перед матчем сборных России и Кубы 20 ноября 2023 года пройдет мастер-класс по латинским танцам, а кубинские музыканты развлекут зрителей своими зажигательными ритмами. Еще перед игрой будет живое исполнение гимна России и ожидается выступление поп-звезд, имена которых пока не раскрываются.
Напомним, матч между сборными Росси и Кубы состоится на «Волгоград Арене» 20 ноября в 19.30. Вход на стадион будет открыт за три часа до игры. На встречу уже продано более 22 тысяч билетов. Сообщается, что у Волгоградской области будет квота для социальных групп, в том числе для воспитанников детских спортивных школ.