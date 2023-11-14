16:33 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Исследователя из Новосибирска изолируют от остального мира на один год
Вместе с командой он будет имитировать полет на Луну.
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Исследователь из Новосибирска Юрий Чеботарев стал командиром экипажа в эксперименте SIRIUS-23. Он работает старшим научным сотрудником в Центре подготовки космонавтов.
Чеботарева и еще пятерых добровольцев изолируют от остального мира на один год для имитации полета на Луну. Об этом сообщили в Telegram-канале «Роскосмоса». Эксперимент стартовал 14 ноября.
Также в состав экипажа вошли Анжелика Парфенова, Ксения Орлова, Ольга Мастицкая, Ксения Шишенина и Рустам Зарипов. Ученые останутся на Земле, однако для них подготовили имитацию стыковки с грузовыми кораблями, облета с поиском места посадки, высадки на поверхность Луны, а также имитацию управления ровером.
Юрий Чеботарев родился и получил базовое техническое образование в Новосибирске. Он мечтал стать космонавтом, поэтому начал работать в центре подготовки.